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Hakkari'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda PKK'ya ait sığınakta, antitank roketatar mühimmatları, patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:33
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Hakkari Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 10 Temmuz'da Derecik ilçesi Yeşilova köyü kırsalına düzenlenen operasyonda sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada 6 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 10 kilogram TNT ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan dörtlü ve sekizli pil bloku, el yapımı patlayıcı düzeneği ateşleyicisi, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış top mühimmatı, 420 metre kablo, 2 hilti kutusu, çeşitli boy ve ebatlarda 6 hilti ucu ve pense ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

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