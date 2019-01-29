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Hakkari'de çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

  • İHA
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ABD’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Venezuela’ya yaptırım kararının ardından elinde tuttuğu not defterinde, Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21-27 Ocak 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 394 paket sigara, 90 puro, 3 kilogram nargile tütünü, 101 şişe alkol (92,25 litre), 249 adet sırt çantası, 7 bin 950 adet çakmak, 154 adet def (müzik aleti), 271 adet kol saati ve 5 adet ilaç ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. tartışma başlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu tartışmalara katılarak ABD’ye tepki gösterdi.

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