Hakkari'de kaçakçılık operasyonları

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"22-29 Ekim tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 120 paket sigara, 194 kol saati, 48 şişe alkollü içki, 29 cinsel güç artırıcı madde ve sahte olduğu değerlendirilen kimlik ile 2 pasaport ele geçirilmiştir. 6 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir.’’