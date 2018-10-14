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Hakkari'de yapılan kaçakçılık operasyonunda 161 kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan Derecik beldesinde yük hayvanı üzerinde 161 kurusıkı tabanca bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 12 Ekim'de Şemdinli ilçesinin Derecik Beldesi Samanlı mezrası sınır hattında icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında yük hayvanı tespit edildi.

Ekiplerce yapılan aramada 161 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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