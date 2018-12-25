Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
- İHA
Açıklamada, “18 ile 24 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 adet cep telefonu, 8 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 152 litre akaryakıt, 3 bin 930 paket sigara, 5 şişe alkollü içki ve 119 kol saati ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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