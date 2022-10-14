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Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

AA14 Ekim 2022 Cuma 22:29 - Güncelleme:
Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki Tütünlü köyü Bere Tepe ve Yanık Yer mevkisinde "Şehit Jandarma Er Ali Çelik 2022/139 (Tütünlü-2) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda dere yatağındaki aramada, kayalık alana gizlenmiş 8 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, 8 el bombası ve 214 biksi fişeği bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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