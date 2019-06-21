27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8077
  • 6,5793
  • 259.842
  • 93.925
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de kırsal alanda 10 kilogram patlayıcı bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyü Çimenli Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde, 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı ile çuvala sarılı çok sayıda çivi bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakan Soylu´dan FOX TV´ye: Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce kişiye erken tayin göründü

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce kişiye erken tayin göründü

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Bahçeli'den sert sözler: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu...

Bahçeli'den sert sözler: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu...

Tarihi açıklama: İkisi de birçok Yahudi'den daha çok destekliyor

Tarihi açıklama: İkisi de birçok Yahudi'den daha çok destekliyor

'Ayak üstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez'

'Ayak üstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez'

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!

Gördüğünüz her seyahat fotoğrafına inanmayın!
 

POPÜLER HABERLER

İran, İHA´nın vurulma anının görüntülerini yayımladı

İran, İHA´nın vurulma anının görüntülerini yayımladı

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

İşsiz annelere günlük 80 lira destek

Uzmanlar uyardı! Yıkamadan giyerseniz...

Uzmanlar uyardı! Yıkamadan giyerseniz...

İstanbul'da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

İstanbul'da ilk ezan sesinin duyulduğu cami

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA