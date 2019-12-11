14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,81
  • 6,4427
  • 274.067
  • 108036
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkari'de minibüsün devrilmesi sonucu 3 polis yaralandı

Hakkari'de Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merzan Mahallesi'nden şehir merkezine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 65 EV 756 plakalı minibüs şarampole devrildi. Yaralanan 3 özel harekat polisi, olay yerine sevk edilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaralı polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Polislerin durumu hakkında bilgi alan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzan bölgesindeki yeni özel harekat binasında çalışma yürüten görevlilerin, şehir merkezine gelişleri sırasında aracın kayması sonucu kaza yaşandığını söyledi.

Akbıyık, kazada hafif yaralanan 3 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Putin´in nükleer çantası ilk kez görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Merkez Bankası açıkladı! 1.5 milyar dolar fazla verildi

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Tek tek işe iade ediliyorlar

Tek tek işe iade ediliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Roman açılımı" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Bir selamla babasıyla ilgili gerçeği öğrendi

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

Anestezi teknikeri Ayşe ölü bulunmuştu: 27 dakikanın sırrı

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

'Yurt dışına kaçırılmış 2 tarihi eser Türkiye'ye getirilecek'

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

4 yıllık hasret bitti, Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar...

4 yıllık hasret bitti, Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Mutfakta önlük giyip eşine yardım ediyor... Hayata 12 yıldır pembe bakıyor

Mutfakta önlük giyip eşine yardım ediyor... Hayata 12 yıldır pembe bakıyor

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA