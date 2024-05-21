Hakkari'de ot toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Yıldız Dere mevkisinde Zap Suyu kenarında asma toplayan 59 yaşındaki Gülizar Kaya, dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaya'yı almaya zorlu arazi şartları araç gidemeyince helikopter istendi.
Sedyeye konulan kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikoptere alınarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.