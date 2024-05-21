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  • Hakkari'de ot toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle kurtarıldı
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Hakkari'de ot toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Hakkari'de Zap Suyu kenarında asma toplarken düşerek yaralanan kadın, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

AA21 Mayıs 2024 Salı 00:35 - Güncelleme:
Hakkari'de ot toplarken yaralanan kadın askeri helikopterle kurtarıldı
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Hakkari-Çukurca kara yolundaki Yıldız Dere mevkisinde Zap Suyu kenarında asma toplayan 59 yaşındaki Gülizar Kaya, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaya'yı almaya zorlu arazi şartları araç gidemeyince helikopter istendi.

Sedyeye konulan kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikoptere alınarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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