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Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • AA
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Hakkari'de PKK'lı 2 terörist, jandarmanın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

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