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Güncel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

AA28 Eylül 2021 Salı 15:21 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 15:26
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Çanaklı köyü bölgesine dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekipler tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Aramalarda, RPG-7 roketatar silahı, buna ait 7 mühimmat ve 23 sevk fişeği, 14 savunma tipi el bombası, 13 el bombası fünyesi, 15 litrelik jelikan bidon ile 5 kilogramlık plastik bidon ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sürüyor.

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