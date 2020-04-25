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Hakkari'de PKK'lı teröristlere operasyon! Drone ile havadan görüntülendi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

HABERİN
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AA25 Nisan 2020 Cumartesi 01:21 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 01:26
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 23 Nisan'da Şemdinli ilçesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin arama tarama faaliyetlerinde kaya dibine gömülmüş, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 2 AK-47 otomatik silah, bu silaha ait 2 şarjör ve 30 fişek, G-3 piyade tüfeği ve bu silaha ait 22 fişek, patlayıcı yapımında kullanılan değişik tür ve miktarlarda patlayıcı madde, 4 el bombası, 2 parça ve basınç etkili soda şişesinde hazırlanmış bomba ve 4 pil bloğu bulundu.

Operasyon drone ile havadan görüntülendi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere operasyon! Drone ile havadan görüntülendi

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