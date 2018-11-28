Hakkari'de terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Serdal Deresi mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda arazi aramalarında roketatar mühimmatı, 6 pil bloğu, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 1 içi dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 7 anti-tank roketatar mühimmatı, 3 anti-personel roketatar mühimmatı, 63 adet (her biri 230 gramlık) dinamit lokumu ve 6 voltluk küçük akü ele geçirildi. Operasyonlarda doğal mağara şeklinde bir sığınağın tespit edildiği, sığınak girişinde tuzaklanmış 1 adet el bombasının da imha edildiği belirtildi.