İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9905
  • EURO
    7,5766
  • ALTIN
    383.755
  • BIST100
    100811
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:50
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı Derindere mevkii ve Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, 1 sehpalı doçka makinalı silahı, 1 antitank roketatar düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet 3 kilogramlık uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 5 adet fünye, 18 adet büyük pil, 1 adet akü, 194 metre kablo, 1 mayon kutusu ve boş mayon, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve silaha ait şarjör, 53 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 biksi mühimmatı, 5 sprey boya ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

19 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası genç 5 gündür kayıp

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.