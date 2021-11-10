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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalık alanlara gizlenmiş mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 16:06
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-8 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda dün ilçe kırsalındaki iki noktada, kayalık alana gizlenmiş 120 milimetrelik 12 havan mühimmatı, 81 milimetrelik 4 havan mühimmatı, 600 gram kara barut ve teleferik sistemi ele geçirildi.

Mühimmat ve diğer malzemeler imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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