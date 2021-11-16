Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda mağaralara gizlenmiş silah ve mühimmat yakalandı

AA 16 Kasım 2021 Salı 15:28 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:28

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu"nu başlattı.

1240 personelin katılımıyla yürütülen operasyonda dün yapılan hareketli pusu, dinleme, keşif, gözetleme ve arama faaliyetinde iki mağara tespit edildi.

Aramada, mağaralara gizlenmiş 5 kilogram amonyum nitrat, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 48 şarjör, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, mavzer tüfeği, el bombası, iki RPG-7 anti personel mühimmatı, iki RPG-7 roketatar sevk fişeği, 295 uçaksavar mühimmatı, 14,5 milimetrelik 116 doçka mühimmatı, 23 milimetrelik 345 doçka mühimmatı, 10 biksi mühimmatı, 7,62 milimetrelik 318 mühimmat, kalıp patlayıcı madde, 2 metre saniyeli fitil, iki küçük tüp, kamuflaj sırt çantası, 6 pil bloğu, hilti ucu, 4 metre kablo, 2 led ampul, 4 cepli kütüklük ve patlayıcı yapımında kullanılan düdüklü tencere bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.