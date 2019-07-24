Şantiyeye saldırı düzenlediler

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Hakkari'de şantiyeye saldırı düzenlendi

Yüksekova ilçesinde kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce bir şantiyeye düzenlenen saldırıda üç iş makinesi ile şantiyenin bir kısmı ateşe verildi, silahla vurulan şantiye bekçisi ağır yaralandı.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir şantiyeye gelen kişiler, şantiye bekçisini silahla yaralayıp üç iş makinesi ve şantiyenin bir bölümünü ateşe verdi.
 
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Beşbulak köyündeki şantiyeye gelen kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, şantiye bekçisini ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi.  
 
Ardından buradaki üç iş makinesi ve şantiyenin bir bölümünü ateşe veren saldırganlar, bekçiyi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.
 
Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine giden köy sakinleri, yaralı bekçiyi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. 
 
Buradaki müdahalenin ardından Van'daki bir hastaneye sevk edilen bekçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
 
Köylülerce söndürülen yangında ise iş makineleri ve şantiyede hasar oluştu.
 
Güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı şantiyedeki saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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