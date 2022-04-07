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Hakkari'de şehit polisler adına yapılan çeşme ve 2 park açıldı

Hakkari'de şehit 3 polisin adına yaptırılan çeşme ve iki park, törenle hizmete girdi. Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törende, dua edilerek kurban kesildi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 17:19 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:20
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İl Emniyet Müdürlüğünce, 2016'da PKK'lı teröristlerce Depin Polis Kontrol Noktasına düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Abdullah Bozkurt ve Hamza Irmak'ın adına şehit oldukları bölgede iki park, aynı yıl Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru Erkan Başpehlivan adına da çeşme yapıldı.

Çeşme ve parkların açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Polis Haftası'nı kutlayarak, parkların ve çeşmenin hayırlı olmasını diledi.

Polis Haftası'nın Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada yapılan parklarımıza iki şehidimizin ismi verildi. İnşallah isimleri bu parklarda, kalbimizde, gönlümüzde, milletin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Türkiye'de en çok şehidin verildiği yer. 2 binin üzerinde şehidimiz var. Askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız ve güvenlik korucularımız ve vatandaşlarımız. Buranın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Akbıyık, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile eşi Gökşen Pınar, müdür yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ile parkların ve çeşmenin açılışını yaptı.

Şehitlerin özgeçmişinin okunduğu törende, dua edilerek kurban kesildi.

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