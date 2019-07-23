Hakkari'de sivil araçların geçişi sırasında patlama!
Hakkâri´nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.
- DHA
Hakkâri´nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.
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