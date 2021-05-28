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Hakkari'de terör destekçilerine operasyon: 5 gözaltı

Hakkari'de terör örgütü PKK işbirlikçisi olduğu tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 23:24 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 23:24
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, geçmiş tarihlerde yakalanan ve teslim olan bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ifade ve teşhisleri doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtildi.

İl merkezi, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüphelinin ikametlerinde eş zamanlı arama yapıldığı ve 5 işbirlikçinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Şemdinli İlçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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