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Hakkari'de terör operasyonu düzenlendi

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınıkta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
 
Güvenlik güçlerince Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında belirlenen sığınakta 12 kilogramlık kesilmiş 2 mutfak tüpü, 3 pil bloğu ve çok sayıda pil, 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç vb.) ele geçirildi.

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