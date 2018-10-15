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Hakkari'de yapılan terör operasyonunda 32 dinamit lokumu, patlayıcı, anti tank ve havan mühimmatı ile roketatar fişeği bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 32 dinamit lokumu, patlayıcı, anti tank ve havan mühimmatı ile roketatar fişeği bulundu.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Çukurca ilçesi Yeşilçeşme mahallesinde 13 Ekim'de mezarlık civarında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, ''Aramada 10 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 32 dinamit lokumu, havan mühimmatı ve bir miktar C-4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

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