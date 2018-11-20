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Çukurca'da terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı, mayın ve mühimmat bulundu.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çukurca ilçesi Gündeş köyü Karlı Tepe Bölgesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 4 el yapımı patlayıcı, 3 antipersonel mayını, iki 81 milimetre havan mühimmatı, GTT mühimmatı, 150 metre kablo ve 4'lü pil bloğu ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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