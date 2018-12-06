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Hakkari'de 'terör örgütü PKK üyeliği ve propagandası yapma' suçundan 8 zanlı yakalandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla il merkezi ve Yüksekova ilçesinde bu eyleme katılarak, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, 8 kişi "terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
 
Şüphelilerden birinin evinde mühürsüz oy pusulaları ele geçirildi.
 

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