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Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın inleri yerle bir edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada çeşitli yaşam malzemeleri, silah destek parçaları ele geçirildi.

AA11 Nisan 2021 Pazar 19:15 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 19:15
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu" operasyonu devam ediyor.

Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyü kırsalında arama yapan ekipler, tespit ettikleri mağarada 12 bidon içinde biksi mekanizması ve bakım kiti, güneş paneli, monte hamili, 2 akü, 50 metre kablo, 60 amper akü, kasatura, şemsiye, 15 kilogram çay, 10 kilogram tuz, 100 kilogram toz şeker, 67 litre sıvı yağ, 5 kilogram salça, 30 paket hazır çorba, 5 kilogram bulgur, 20 kilogram makarna, 10 kilogram pekmez ve tahin, 10 kilogram deterjan, 20 sabun, 115 paket sigara, 3 kilogram çikolata, 10 kilogram pirinç, 2 çift ayakkabı, 3 uyku tulumu, 3 mont, 20 toz maya, 2 panço yağmurluk, kamuflajlı sırt çantası, elektrikli su ısıtıcısı, 4 bel kuşağı, kürek, 3 pil bloğu, 10 metal kaşık, 15 tabak ve tencere, 10 metre halat ile giyim ve gıda maddeleri ele geçirdi.

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