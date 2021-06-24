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Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın inlerine girildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınak ve mağarada silah, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA24 Haziran 2021 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:54
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik, Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında 'Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul/2' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyeti sırasında Kokurdanlı mevkiinde PKK'ya ait sığınak ve mağara tespit edildi. Mağarada, 23 mm. sehpası ile birlikte çalışır vaziyette doçka uçaksavar silahı, 2 bin adet 23 milimetrelik doçka uçaksavar mühimmatı, 3 bin adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 5 bin adet 7.62 milimetrelik AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 23 adet RPG-7 sevk fişeği, 3 uyku tulumu, 2 dörtlü yemek ocağı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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