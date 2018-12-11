Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı eski Kırıkdağ köyü Kırkpınar Deresi kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyeti icra edildi.

Operasyonda, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 biksi mühimmatı, 12 el bombası, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarmanın, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.