Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı eski Kırıkdağ köyü Kırkpınar Deresi kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama faaliyeti icra edildi.
Operasyonda, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 biksi mühimmatı, 12 el bombası, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarmanın, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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