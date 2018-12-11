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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok miktarda patlayıcı ile mühimmat ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı eski Kırıkdağ köyü  Kırkpınar Deresi kırsal alanında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama tarama  faaliyeti icra edildi.
 
Operasyonda, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 500 biksi mühimmatı, 12 el  bombası, 8 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 500 gram A4 patlayıcı, 200 metre ateşleme  kablosu, 10 metre infilaklı fitil ve 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.
 
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, jandarmanın, terör örgütü  PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik  çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
 

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