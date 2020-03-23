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Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait stinger füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, stinger füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi.

DHA23 Mart 2020 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 15:30
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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, stinger füzesi, silah ve el bombası ele geçirildi. Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalık alana gizlenmiş, dolu halde 1 adet stinger füzesi, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 28 fişek, 119 bixi fişeği, el bombası ile 1 adet 4’lü pil bloğu ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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