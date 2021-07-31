İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2021 Cumartesi / 21 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat bulundu
Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat ele geçirildi.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:44 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:44
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu/Tütünlü-4 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda, ilçenin Tütünlü köyü Yanık Yer mevkisinde kayalık ve çalılık araziye gizlenmiş, terör örgütü PKK'ya ait olduğu düşünülen n 4 anti personel roket mühimmatı, 7,62 milimetrelik 384 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ve 1109 7,62 milimetrelik Biksi mühimmatı bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.