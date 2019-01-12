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Hakkari'de teröristlerin kış üstlenmesine darbe

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, 15 kilogram TNT ve 6 piyade tüfeğinin yanı sıra çok miktarda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve kış üstlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Çukurca ilçesi Kazan Mahallesi ve kırsal alanında operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, "Operasyonda 3 RPG-7 mühimmatı, 6 roket sevk fişeği, 2 mavzer piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda piyade tüfeği fişeği, 15 kilogram TNT kalıbı, 85 doçka mühimmatı, 7 AK-47 kalaşnikof şarjörü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan bir kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

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