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Hakkari'de TNT ve C4 ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsal alanında yapılan operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

IHA28 Nisan 2020 Salı 17:39 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:40
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez oğul köyü kırsal alanında yapılan operasyonda; 1 adet 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış TNT, C4 ve fitil ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet 12’li pil bloğu, 1 adet uzaktan komuta alıcısı ele geçirilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde etkisiz hale getirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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