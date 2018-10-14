Hakkari'nin Durankaya beldesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Kazada sürücü Akar ile aynı aileden Cansu, İrfan, Gönül, Nahide, Cennet, Gülbahar ve Gülten Akar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrfan (14) ile kardeşi Cansu Akar (5), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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