Bakan Akar'dan Hakkari'deki patlamayla ilgili açıklama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamada 7 askerin şehit düştüğünü, 25 askerin yaralandığını açıkladı. Patlama bölgesinde inceleme yapan Milli Savunma Bakanı Akar "hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı" dedi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLARDAN İNCELEME

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar geceyi Hakkari'de geçirdi, kaza sonucu patlamanın meydana geldiği Süngü Tepe Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.

AKAR: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı açıklamada, "Bölgedeki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Şu anda hem adli hem idari hem de teknik yönden çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Akar, "Dün yapılan hava harekatları sonucunda Gara’da 9, Zap’ta 2, Avaşin’de de 4 olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 oldu" diye konuştu.