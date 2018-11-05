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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "4 Kasım'da ilimiz Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü kırsal alanında yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddenin araziyi kullanmak suretiyle Van iline geçirileceği duyumunun alınması üzerine icra edilen operasyon neticesinde 8 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 242 gram, eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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