Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "4 Kasım'da ilimiz Yüksekova ilçesi Gökyurt köyü kırsal alanında yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddenin araziyi kullanmak suretiyle Van iline geçirileceği duyumunun alınması üzerine icra edilen operasyon neticesinde 8 ayrı paket halinde toplam 4 kilo 242 gram, eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."