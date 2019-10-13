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Hakkari'de yıldırım isabeti sonucu bir askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde dün yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan asker bugün şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın emniyet görevi sırasında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Çukurca bölgesinde 12 Ekim'de bir kahraman silah arkadaşımız, yakın emniyet görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucunda ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13 Ekim'de (bugün) şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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