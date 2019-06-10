26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7807
  • 6,547
  • 246.837
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hakkâri'de yol inşaatında çalışan işçilere teröristlerce yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlerce inşaat işçilerine yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit oldu

Teröristlerce inşaat işçilerine yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit oldu

"AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalıdır"

'AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalıdır'

İdlib'de saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi

İdlib'de saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Feci kaza! Helikopter gökdelene çarparak düştü

Feci kaza! Helikopter gökdelene çarparak düştü

CHP'li belediyeden skandal karar: Plaja girmeleri yasaklandı

CHP'li belediyeden skandal karar: Plaja girmeleri yasaklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dünyaya FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dünyaya FETÖ çağrısı

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor
 

POPÜLER HABERLER

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA