Hakkari'deki kaçakçılık operasyonlarında 339 tabanca ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 339 kurusıkı tabanca ile 10 bin 250 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 18 Kasım'da Şemdinli ilçesi Hacıbey köyü Başaklı mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde 10 çuval içerisinde 339 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şemdinli ilçesi Samanlı mezrası ile Derecik ilçesi Başaklı mezrasında 16 Kasım'da icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde ise 10 bin 250 av tüfeği fişeği bulundu.
Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.
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