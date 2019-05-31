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Hakkari'deki operasyonda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

  • AA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
 
Yufkalı köyü Kola mezrası kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''Aramada 490 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 81 milimetre havan mühimmatı, 60 milimetre havan mühimmatı, demir kutu içinde TNT, 9 top elektrik kablosu, 43 elektrikli fünye, küçük poşet içinde havan barutu, poşet içinde türü belirsiz patlayıcı, bantlı poşet ve 2 bantlı karton, 9 adet 9 voltluk pil, 107 büyük ve 52 küçük kalem pil, 2 büyük koli bandı, siyah bant, 4 şırınga, 2 eldiven, 3 cam bardak, çaydanlık ve 25 poşet bal ele geçirilmiştir.
 
Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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