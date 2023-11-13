Hakkari'deki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, doçka uçaksavar, 550 doçka uçaksavar mühimmatı, savunma tipi el bombası, 112 battaniye, 5 akü, 7 piknik tüpü, 4 mutfak tüpü, 50 çift ayakkabı, 7 jelikan mazot, 8 hilti ucu, fırın, mutfak ocağı, 6 güç kaynağı, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, mutfak malzemeleri, örgütsel doküman, elektrik malzemesi ve kadın hijyen malzemesi ele geçirildi.