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Hakkari'deki terör örgütü PKK saldırısında yaralanan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile saldırı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Saldırı sonucu ağır yaralanan iş makinesi operatörü sivil işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda bir askeri personel şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü sivil işçi ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı.

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