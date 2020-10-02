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Hakkarili öğrenciler için 49 adreste EBA Destek Noktaları kuruldu

Hakkari'de evlerinde erişim imkanı bulunmayan yüzlerce öğrenci, 49 noktada oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktaları'ndan faydalanıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, il merkezinde 21, Yüksekova'da 17, Derecik'te 3, Şemdinli'de 5, Çukurca'da 3 EBA Destek Noktası kurulduğunu söyledi.

AA02 Ekim 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:50
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan EBA Destek Noktası'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin faydalanması amacıyla il merkezinde 21, Yüksekova'da 17, Derecik'te 3, Şemdinli'de 5, Çukurca'da 3 EBA Destek Noktası kurulduğunu söyledi.

Bu merkezlerin hafta içi ve hafta sonları hizmet verdiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz bu merkezlerde EBA canlı derslere katılıp ödev, ders notu ve etkinliklere ulaşarak çalışma yapabiliyor. Oluşturduğumuz merkezlerde toplam 650 bilgisayar bulunuyor ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 650 öğrencimize hizmet verilebiliyor. EBA Destek Noktası olarak belirlenen noktalarımızın hepsinde yeterli hızda internet bağlantısı mevcut. Öğrencilerin sorun yaşamadan derslere katılması için öğretmenlerimiz nöbet usulüne göre yardımcı oluyor. Kent genelinde gezici EBA Destek Noktası kapsamında mobil araçlarımız öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere hazırlanıyor. Tüm okullarımızda bulunan etkileşimli tahtaların da öğrencilerimizin hizmetine sunulması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor."

Akbıyık, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu da ziyaret ederek öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

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