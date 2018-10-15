Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gümrük kaçağı bin 199 tarım ilacı ele geçirildi

<p> Şemdinli ilçesi Kayalar köyü Mağraönü mevkisinde 13 Ekim'de icra edilen keşif ve gözetleme esnasında sahipsiz 2 yük hayvanı tespit edildi.</p> <p> Yük hayvanlarının üzerinde gümrük kaçağı bin 199 tarım ilacı ve 140 kilogram çay ele geçirildi.</p>
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