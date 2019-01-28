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Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

Hakkari-Van kara yoluna düşen çığ, ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.

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Bölgede etkili olan kar yağışı ve sağanak nedeniyle Hakkari-Van kara yolunun ikinci tünel mevkisine çığ düştü.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, yolda biriken kar kütlelerini iş makineleri ile temizleyerek, yaklaşık bir saat kapalı kalan yolu ulaşıma açtı.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çığın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari-Van kara yoluna kar yağışı ve yağmurdan dolayı çığ düştüğünü söyledi.

Çığın yaklaşık 100 metrelik bir alanı kapladığını belirten Akbıyık, "Bir saate yakın yol trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz yolu şu anda açtılar. Bu arada bir aile, aracın arıza yapması sonucu burada mahsur kaldı. Onları da jandarma ekiplerimizle Hakkari merkeze gönderdik. Allah'a şükür bir can kaybı, mal kaybı yok." diye konuştu.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Taşbaşı köyü yakınında da toprak kayması meydana geldiğini aktaran Akbıyık, bunun sonucunda bir ahırın zarar gördüğünü ve ahırdaki bazı hayvanların telef olduğunu söyledi. 

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