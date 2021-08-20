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Hakkında arama kararı bulunan HDP'li eski Belediye Başkanı yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 19:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 19:12
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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirildi.

Arandığı süre boyunca N.K ismini kullandığı öğrenilen Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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