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  • Hakkında rüşvet soruşturması açılan CHP'li Köksal, ortağını başkan yardımcısı yaptı!
Güncel

Hakkında rüşvet soruşturması açılan CHP'li Köksal, ortağını başkan yardımcısı yaptı!

CHP'li başkanların ilk icraatları akrabalarını önemli görevlere getirmek oldu. Seçim öncesi hakkında rüşvet soruşturması başlatılan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın ilk meclis toplantısında şirket ortağı olan Avukat Merve Fidem Barut'u yardımcısı yaptı.

21 Nisan 2024 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Hakkında rüşvet soruşturması açılan CHP'li Köksal, ortağını başkan yardımcısı yaptı!
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Yerel seçimlerin üzerinden bir ay geçmeden CHP'li yeni başkanlar eş, dost ve akrabalara koltuk dağıtmaya başladı.

ORTAĞI AVUKAT BAŞKAN YARDIMCISI

Menteşe Belediye Başkanı seçilen CHP'li Gonca Köksal, ilk meclis toplantısında şirket ortağı olan Avukat Merve Fidem Barut'u yardımcısı yaptı.

İkilinin, 2022 yılı sonunda Muğla'daki bir gayrimenkul danışmanlık şirketini ortak olarak devraldığı öğrenildi.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI! CHP'Lİ GONCA KÖKSAL'A RÜŞVET SORUŞTURMASI

Muğla'da Menteşe ilçesinin CHP Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın, İmar Komisyon Başkanı olduğu dönemde telefonda rüşvet istediği ileri sürülen ses kaydı yayınlanmış olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ses kaydının Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Ses İnceleme Büro Amirliği'nce yapılan incelemesinin ardından hazırlanan raporda, birinci derecede Köksal'a ait olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

  • Gonca Köksal
  • atama
  • rüşvet

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