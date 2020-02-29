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Eşinden şiddet gören kadın ve kızı KADES ile kurtuldu

Bolu'da eşinden şiddet gören kadın ile kızı, Kadına Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması (KADES) ile kurtuldu.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi14:20 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:23

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden 56 yaşındaki A.V. isimli kadın, KADES kullanarak polis ekiplerine şiddet gördüğünü bildirdi.

Olay yerine sevk edilen asayiş ve yunus ekipleri ihbarı yapan kadının ikamet ettiği daireyi buldu.

Polis ekiplerine verdiği bilgide, uzaklaştırması olan eşi İ.V'nin eve zorla girerek kendisini darbettiğini söyleyen kadın ve kızı, ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

Ekipler, kadının KADES uygulamasıyla eve polis çağırdığını söylemesinin ardından iki çocuğunu alarak kaçan İ.V'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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