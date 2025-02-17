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Hakkını alamayan çalışanlar iş bıraktı: Mahallelerde çöp yığınları oluştu

Aydın'da, Efeler Belediyesi iştiraki EFEBEL şirketi çalışanları haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi düzenledi. Temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Hakkını alamayan çalışanlar iş bıraktı: Mahallelerde çöp yığınları oluştu
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Efeler Belediyesinin Ovaeymir Mahallesi'ndeki temizlik işleri şantiyesi önünde toplanan işçiler adına açıklama yapan DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Sibel Özhan, çalışanların emeğinin karşılığını alamadığını savundu.

İşçiler olarak her zaman Aydın halkının yanında olduklarını belirten Özhan, "Aydın'ın her metrekaresini temizleyerek, emeğimizin gücünü verdik. Sizlerden şunu istiyoruz: Burada gördüğünüz kardeşleriniz Aydın halkının kardeşleri, sizlerden isteğimiz bu kardeşlerinize destek olmanız." dedi.

Dün itibarıyla 8 bin lira maaş aldıklarını öne süren Özhan, "Emeğimizin karşılığını alamadık, burada çalışan arkadaşlarımız 3-4 aydır izin kullanmıyorlar. Yaz kış demeden görevlerini yerine getiriyorlar ama maaşlarını alamıyorlar." diye konuştu.

Temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu.

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