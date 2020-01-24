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Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır nedir?

2000/1 askerlik yerleri bugün MSB tarafından askere gidecek olan adaylara duyuruldu. Askerlik yerlerinin açıklanmasının hemen ardından 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır nedir?' gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı dikkat çekiyor. İşte tüm merak edilenler..

24.01.2020  11:14 - Güncelleme: 24.01.2020  11:14

Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır ne demek? Er sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır nedir? gibi soruların yanıtları 2000/1 askerlik yerlerinin açıklanmasının hemen ardından araştırılmaya başlandı. 2000/1 askerlik yerleri MSB tarafından askere gidecek olan adaylara duyuruldu. Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı dikkat çekiyor. İşte tüm merak edilenler..

HAKKINIZDA HERHANGİ BİR SINIFLANDIRMA SONUCU BULUNMAMAKTADIR NE DEMEK?

2020 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri sonrasında adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Söz konusu uyarının sebebi askerlik yerinin henüz belli olmadığı ya da yanlış ekranlardan bakıyor olabilirsiniz. Askerliğe başlama yeri yani diğer bir adıyla acemi birliği o celp döneminde olmadığı için söz konusu "Hakkınızda Herhangi Bir Sınıflandırma Sonucu Bulunmamaktadır" şeklinde de uyarı alabiliyor olabilirsiniz.

Aşağıdaki ekrandan sorgulamalarınızı gerçekleştirdikten sonra yine de sınıflandırma sonucunuz görünmüyorsa askerlik şubesinden bilgi alabilirsiniz.

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