İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7126
  • EURO
    28,9471
  • ALTIN
    1669.94
  • BIST100
    7978.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haklarında arama kaydı bulunan 4 bin kişi yakalandı
Güncel

Haklarında arama kaydı bulunan 4 bin kişi yakalandı

İstanbul Valiliği, ağustosta kent genelinde yapılan uygulamalarda haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 13:51 - Güncelleme:
Haklarında arama kaydı bulunan 4 bin kişi yakalandı
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, polis ve jandarmanın İstanbul'un huzuru için düzenlenen uygulamalara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Megakentte ağustosta yapılan 8 bin 584 uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, ayrıca 1 milyon 238 bin 439 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulamasından geçirildiği kaydedildi.

Araç ve mekan aramalarında çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, "Uygulamalarda 69 bin 972 personel görev yaptı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 1-31 Ağustos tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda toplam 983 bin 280 araç, 103 bin 498 de motosiklet sorgulanırken, 157 bin 665 araca ve 38 bin 926 motosiklete cezai işlem gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

  • arama kaydı bulunanlar
  • yakalananlar
  • İstanbul uygulamaları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.