Hacettepe Teknokent'e FETÖ soruşturması: 4 gözaltı
Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.
- AA
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